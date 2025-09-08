Norde Vôlei disputa torneios amistosos em outubro antes da Superliga B

O time disputará a Copa Goiás de Voleibol Masculino , em Goiânia, entre 2 e 4 de outubro, e a II Copa Joinville Vôlei , em Santa Catarina, entre os dias 15 e 19 do mesmo mês. Ambos os campeonatos terão quatro participantes cada. Na primeira competição, o anfitrião será o Saneago Goiás Vôlei, que integra a Superliga A. O Joinville, equipe anfitriã do segudo torneio, também integra a elite. Já os demais adversários ainda serão definidos.

O time cearense Norde Vôlei terá uma agenda movimentada antes da estreia na temporada da Superliga B de vôlei masculino. A equipe comandada por Marcelo Negrão confirmou participação em dois torneios amistosos contra clubes da elite nacional.

Segundo Marcelo Negrão, a disputa dos amistosos vai servir para dar ritmo ao elenco e testar alternativas para a temporada. “Esses amistosos são de extrema importância para nossa preparação nesta temporada. Vamos enfrentar equipes que estão na Superliga A, com bons jogadores e que têm o mesmo objetivo. Serão jogos bastante competitivos, em que teremos a chance de conhecer mais nosso elenco, como cada jogador gosta de jogar. Esperamos conseguir bons resultados mas, principalmente, aprimorar a parte física e técnica em partidas de alto nível", afirmou o treinador.

Elenco reforçado

Após a campanha na última Superliga B, o Norde manteve parte da base e trouxe reforços conhecidos no cenário nacional. Renovaram contrato os centrais Pablo Bertoldo e Matheus Paulo, o levantador Rafael Cartaxo e os ponteiros Ygor Ceará, Gui Souza e Thiago Salles.

Entre as novidades, chegaram os levantadores Rodrigo Ribeiro (ex-Sada Cruzeiro) e Gabriel Galo (ex-Ferizaj, Kosovo); o ponteiro Rafa (ex-Praia Clube); os líberos Bruno Bello (ex-Alta Floresta) e Henrique Melo (ex-Araraquara); os opostos Caio da Silva (ex-Brasília) e Breno Silva (ex-Sporting, Portugal); além dos centrais Renan Fornazari (ex-Montes Claros) e Guilherme Rech (ex-Praia Clube).

“O processo natural é trocar algumas peças, repensar os objetivos e buscar no mercado atletas que possam atingir os resultados esperados. Mantivemos nomes importantes e trouxemos jogadores que ainda têm muito a conquistar dentro de quadra”, explicou Negrão.