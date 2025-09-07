Brasil conquista Mundial Sub-13 de futsal com protagonismo de atletas do Fortaleza

Representaram o Tricolor na competição os jovens Matheusão, Ronny Caetano, Arthur Costenaro, Cristiano Ronaldo, Marcos Arthur Patrício e Marcos Vinícius. Todos já haviam conquistado títulos internacionais recentes, na Holanda e na Itália.

A seleção brasileira Sub-13 de futsal conquistou neste domingo, 7, o título da World Cup C13 Futsal AMF, disputada na Colômbia. O Brasil venceu os donos da casa por 3 a 1, na última rodada do quadrangular final, e garantiu a taça com 100% de aproveitamento. O feito teve forte participação do Fortaleza: seis jogadores do clube foram convocados e tiveram papel decisivo na campanha.

A trajetória na competição foi marcada por superioridade. Na fase inicial, a equipe bateu a Colômbia por 2 a 0, goleou a Austrália por 11 a 1 e encerrou a primeira etapa superando o México por 9 a 0. Com a melhor campanha, avançou ao quadrangular final.

Na fase decisiva, o Brasil derrotou o Canadá por 5 a 1 e o Paraguai por 4 a 1, chegando à rodada final com a vantagem de jogar pelo empate diante dos colombianos. No entanto, os brasileiros confirmaram a ótima fase com nova vitória.

Na partida que teve clima de decisão, todos os gols foram marcados por atletas do Fortaleza: Ronny Caetano, Cristiano Ronaldo e Arthur Costenaro balançaram as redes e selaram o título mundial.

Com o resultado, a seleção sub-13 encerrou a competição com seis vitórias em seis jogos, 34 gols marcados e apenas três sofridos.