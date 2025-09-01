Yago Dora vence em Fiji e Brasil volta ao topo do surfe mundial

É o primeiro título de Dora e o oitavo de um brasileiro nas últimas 11 temporadas. Ele venceu o norte-americano Griffin Colapinto na decisão

Líder do ranking, Yago precisou de apenas uma bateria para levar a taça, já que a melhor campanha na temporada dava a vantagem dele de já estar na final. Com a lycra amarela, ele derrotou o norte-americano Griffin Colapinto e celebrou ainda nas águas de Cloudbreak, em Fiji.

A tempestade brasileira não acaba. Depois de Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano de Souza (2015), Ítalo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023), Yago Dora levou o surfe nacional ao topo do mundo de novo na noite desta segunda-feira, 1º.

Na bateria decisiva, o brasileiro fez as duas melhores notas do confronto, somando 15,66, contra 11,5 do rival. O curitibano radicado em Florianópolis (SC) teria chance de título mesmo se perdesse a primeira disputa, já que o líder do ranking tinha direito a decisão em melhor de três se não vencesse logo de cara.

A decisão da Liga Mundial de Surfe (WSL, da sigla em inglês) começou com brasileiro campeão mundial (e olímpico) na água. Quinto classificado, Italo Ferreira derrotou o australiano Jack Robinson (4º) e avançou para pegar Colapinto (3º). O norte-americano, porém, terminou derrubando o potiguar e fez a semifinal contra o sul-africano Jordy Smith, antes de avançar para a decisão.

Na celebração, Yago Dora estava com a família, a namorada e até o vice-campeão. Entre eles, se destacava o ex-treinador do novo campeão mundial: Leandro Dora, o Grilo, pai de Yago. Antes dos Finals, o técnico teve um breve rompimento com Jack Robinson, que dispensou o brasileiro para evitar fazer o treinador estar no estafe de alguém que podia enfrentar o Yago em uma eventual decisão de título.