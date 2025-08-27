Bailarino cearense fica entre os cinco melhores em competição de FitDance

Bailarino cearense, Ronald Almeida se emociona durante conquista no FitDance / Crédito: reprodução/Ronald Almeida

O cearense Ronald Almeida alcançou o top 5 da Convenção FitDance Champions 2025. O evento ocorreu em São Paulo na segunda-feira, 24. Atualmente, o bailarino atua como coreografo, instrutor de dança e estudante de educação física. "Início de um sonho em 2023, realização em 2025", escreveu Ronald em uma publicação em suas redes sociais.após a conquista, o dançarino agradeceu aos amigos, apoiadores e a todos que acompanharam sua jornada durante a competição.