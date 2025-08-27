Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bailarino cearense fica entre os cinco melhores em competição de FitDance

Competindo contra dançarinos do Brasil inteiro, o participante de Maracanaú-CE fez uma boa prova Freestyle e se garantiu como um dos melhores do torneio
O cearense Ronald Almeida alcançou o top 5 da Convenção FitDance Champions 2025. O evento ocorreu em São Paulo na segunda-feira, 24. Atualmente, o bailarino atua como coreografo, instrutor de dança e estudante de educação física.

"Início de um sonho em 2023, realização em 2025", escreveu Ronald em uma publicação em suas redes sociais.após a conquista, o dançarino agradeceu aos amigos, apoiadores e a todos que acompanharam sua jornada durante a competição.

Competindo contra dançarinos do Brasil inteiro, o participante de Maracanaú (CE) fez uma boa prova Freestyle e se garantiu como um dos melhores do torneio.

Além da conquista, o cearense foi selecionado para integrar a equipe oficial do FitDance, plataforma de coreografias e atividade física, por um mês, gravando conteúdos para os canais da marca e tendo a oportunidade de deixar o seu trabalho mais visível.

"Nunca desista dos seus sonhos. Ser aprovado entre tantas pessoas talentosas é uma honra e um combustível a mais para continuar dando o meu melhor. Hoje eu celebro essa conquista com o coração cheio de gratidão", declarou Ronald.

O maracanauense trabalha com a dança desde 2016, tendo integrado grupos independentes de dança, e atuando como professor de academias e coreografo de grupos de bailarinos. O trabalho de Ronald se destaca nas modalidades: Danças Urbanas,Hip-HoP e FitDance.

O Bailarino possui currículo extenso, tendo participado por campeonatos no Brasil todo, seja em apresentações de grupos ou de forma individual. Em seu Instagram, que conta com mais de 7 mil seguidores, Ronald compartilha sua rotina, coreografias das músicas mais atuais, e divulga suas aulas e sua arte.

