Bailarino cearense fica entre os cinco melhores em competição de FitDance

Bailarino cearense fica entre os cinco melhores em competição de FitDanceCompetindo contra dançarinos do Brasil inteiro, o participante de Maracanaú-CE fez uma boa prova Freestyle e se garantiu como um dos melhores do torneio
O cearense Ronald Almeida alcançou o top 5 da Convenção FitDance Champions 2025. O evento ocorreu em São Paulo na segunda-feira, 24. Atualmente, o bailarino atua como coreografo, instrutor de dança e estudante de educação física.
"Início de um sonho em 2023, realização em 2025", escreveu Ronald em uma publicação em suas redes sociais.após a conquista, o dançarino agradeceu aos amigos, apoiadores e a todos que acompanharam sua jornada durante a competição.
Competindo contra dançarinos do Brasil inteiro, o participante de Maracanaú (CE) fez uma boa prova Freestyle e se garantiu como um dos melhores do torneio.
Além da conquista, o cearense foi selecionado para integrar a equipe oficial do FitDance, plataforma de coreografias e atividade física, por um mês, gravando conteúdos para os canais da marca e tendo a oportunidade de deixar o seu trabalho mais visível.
"Nunca desista dos seus sonhos. Ser aprovado entre tantas pessoas talentosas é uma honra e um combustível a mais para continuar dando o meu melhor. Hoje eu celebro essa conquista com o coração cheio de gratidão", declarou Ronald.
O maracanauense trabalha com a dança desde 2016, tendo integrado grupos independentes de dança, e atuando como professor de academias e coreografo de grupos de bailarinos. O trabalho de Ronald se destaca nas modalidades: Danças Urbanas,Hip-HoP e FitDance.
O Bailarino possui currículo extenso, tendo participado por campeonatos no Brasil todo, seja em apresentações de grupos ou de forma individual. Em seu Instagram, que conta com mais de 7 mil seguidores, Ronald compartilha sua rotina, coreografias das músicas mais atuais, e divulga suas aulas e sua arte.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente