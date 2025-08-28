Bia Haddad vence tenista suiça e avança de fase no US Open

Beatriz Haddad Maia venceu Viktorija Golubic, da Suíça, durante a partida da segunda rodada do US Open de 2025 / Crédito: Elsa / Getty Images via AFP

Na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, Bia Haddad venceu a suíça Viktorika Golubic, nesta quinta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. É o segundo melhor resultado no campeonato. No ano passado, Bia se tornou a primeira brasileira a chegar às quartas de final do US Open desde Maria Esther Bueno. Para a próxima partida de simples, a brasileira enfrentará a grega Maria Sakkari, que derrotou, nesta quarta-feira, a húngara Anna Bondar, por 2 a 0. A data e o horário do jogo ainda serão definidos. Já na chave de duplas, Bia estreia ao lado da alemã Laura Siegemund nesta quinta-feira, às 12h (de Brasília), contra a dupla formada pela norte-americana Caty Mcnally e a australiana Maya Joint.