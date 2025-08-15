Bel Marques passa mal durante evento de corrida de rua em Fortaleza

Bel Marques passa mal durante evento de corrida de rua em FortalezaPouco tempo depois, Bel falou, em um vídeo, que tinha comido algo no dia anterior que não fez bem e acabou passando mal
O cantor Bel Marques passou mal durante o evento "Corrida 100% Você", que reunia corredores de rua da manhã desta sexta-feira, 15, em Fortaleza. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver quando Bel começa a correr com mais dificuldade e precisa ser amparado.
Pouco tempo depois, Bel falou, em um vídeo, que tinha comido algo no dia anterior que não fez bem e acabou passando mal.
“Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, passei, o estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo, a corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!”, disse na gravação.
Recuperado, voltou para a festa e fez show para o público.
