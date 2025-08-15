Bel Marques passa mal durante evento de corrida de rua em Fortaleza

Pouco tempo depois, Bel falou, em um vídeo, que tinha comido algo no dia anterior que não fez bem e acabou passando mal

O cantor Bel Marques passou mal durante o evento "Corrida 100% Você", que reunia corredores de rua da manhã desta sexta-feira, 15, em Fortaleza. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver quando Bel começa a correr com mais dificuldade e precisa ser amparado.

