Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bel Marques passa mal durante evento de corrida de rua em Fortaleza

Bel Marques passa mal durante evento de corrida de rua em Fortaleza

Pouco tempo depois, Bel falou, em um vídeo, que tinha comido algo no dia anterior que não fez bem e acabou passando mal
Autor Sara Oliveira
Autor
Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O cantor Bel Marques passou mal durante o evento "Corrida 100% Você", que reunia corredores de rua da manhã desta sexta-feira, 15, em Fortaleza. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver quando Bel começa a correr com mais dificuldade e precisa ser amparado. 

Pouco tempo depois, Bel falou, em um vídeo, que tinha comido algo no dia anterior que não fez bem e acabou passando mal. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

“Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, passei, o estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo, a corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!”, disse na gravação. 

Recuperado, voltou para a festa e fez show para o público.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar