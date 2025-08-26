Brasil atropela Porto Rico e confirma 1ª posição no Mundial de vôlei feminino

Seleção brasileira feminina de vôlei bateu Porto Rico por 3 a 0 / Crédito: Divulgação/Volleyball World

Na manhã desta terça-feira, 26, a seleção brasileira superou Porto Rico por 3 sets a 0, pela terceira rodada do Campeonato Mundial de vôlei feminino, em Chiang Mai, na Tailândia. As parciais foram de 25/19, 25/13 e 25/18. Com o resultado, a seleção brasileira encerrou a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo C, com oito pontos. Por outro lado, Porto Rico se despede da competição na lanterna da chave e com três derrotas nos três jogos.

Agora, as brasileiras voltam à quadra no próximo domingo, 31, pelas oitavas de final do Campeonato Mundial. O Brasil vai enfrentar a vice-líder do grupo F, que pode ser a China ou a República Dominicana. "Importante classificar em primeiro, esse era o grande objetivo no Mundial. A gente deu muito vacilo no primeiro set, o bloqueio e a defesa sofreram bastante. Foi mesmo que aconteceu no jogo contra a França. Agora é um campeonato diferente. A gente precisa começar as partidas desde o começo com essa atitude, a comissão está cobrando esse foco. Agora, não terá mais jogo fácil", disse a capitã Gabi, em entrevista ao SporTV. Brasil 3x0 Porto Rico: como foi o jogo Depois de uma breve liderança de Porto Rico no começo do primeiro set, a seleção brasileira logo assumiu o controle da partida e chegou a abrir sete pontos de vantagem. Sem sustos, a equipe do técnico José Roberto Guimarães seguiu para fechar a parcial em 25 a 19. O segundo set foi ainda mais desequilibrado. Com amplo domínio, a seleção liderou desde o começo e não deu chances para as porto-riquenhas, até fechar em 25 a 13.