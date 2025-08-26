Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil atropela Porto Rico e confirma 1ª posição no Mundial de vôlei feminino

Brasil atropela Porto Rico e confirma 1ª posição no Mundial de vôlei feminino

Seleção brasileira ganha por 3 sets a 0, na Tailândia, e garante liderança do Grupo C. Rival nas oitavas de final será China ou República Dominicana
Autor Gazeta Esportiva
Autor
Gazeta Esportiva Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na manhã desta terça-feira, 26, a seleção brasileira superou Porto Rico por 3 sets a 0, pela terceira rodada do Campeonato Mundial de vôlei feminino, em Chiang Mai, na Tailândia. As parciais foram de 25/19, 25/13 e 25/18.

Com o resultado, a seleção brasileira encerrou a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo C, com oito pontos. Por outro lado, Porto Rico se despede da competição na lanterna da chave e com três derrotas nos três jogos.

Agora, as brasileiras voltam à quadra no próximo domingo, 31, pelas oitavas de final do Campeonato Mundial. O Brasil vai enfrentar a vice-líder do grupo F, que pode ser a China ou a República Dominicana.

"Importante classificar em primeiro, esse era o grande objetivo no Mundial. A gente deu muito vacilo no primeiro set, o bloqueio e a defesa sofreram bastante. Foi mesmo que aconteceu no jogo contra a França. Agora é um campeonato diferente. A gente precisa começar as partidas desde o começo com essa atitude, a comissão está cobrando esse foco. Agora, não terá mais jogo fácil", disse a capitã Gabi, em entrevista ao SporTV.

Brasil 3x0 Porto Rico: como foi o jogo

Depois de uma breve liderança de Porto Rico no começo do primeiro set, a seleção brasileira logo assumiu o controle da partida e chegou a abrir sete pontos de vantagem. Sem sustos, a equipe do técnico José Roberto Guimarães seguiu para fechar a parcial em 25 a 19.

O segundo set foi ainda mais desequilibrado. Com amplo domínio, a seleção liderou desde o começo e não deu chances para as porto-riquenhas, até fechar em 25 a 13.

No terceiro set, Porto Rico conseguiu uma melhora na partida e não deixou o Brasil se distanciar no placar até a metade da parcial. Na sequência, a seleção voltou a crescer e abriu oito pontos de vantagem. Mais uma vez, as brasileiras fecharam em 25 a 18 e confirmaram a vitória.

Julia Kudiess foi o destaque do Brasil na partida. A central foi a maior pontuadora da partida, com 14 pontos. Por outro lado, o Valeria Vazquez liderou a pontuação de Porto Rico, com 11 pontos anotados.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar