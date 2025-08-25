João Fonseca passa mal, mas vence Kecmanovic na estreia do US Open

João Fonseca na estreia do US Open / Crédito: Al Bello/Getty Images/AFP

O tenista brasileiro João Fonseca estreou com vitória no US Open nesta segunda-feira, 25. O carioca número 45 do mundo venceu o sérvio Miomir Kecmanovic, 42 do ranking ATP, por três sets a zero, com parciais de 7-6, 7-6 e 6-3, com tie-breaks de 7-3 e 7-5, respectivamente. Desde que estreou em Grand Slams, o atleta de 19 anos está invicto em estreias de torneio deste porte. Durante a partida, o atleta chegou a passar mal e acabou vomitando, mas após ser atendido pelos médicos, retornou a quadra e fechou o jogo.