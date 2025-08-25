Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

João Fonseca passa mal, mas vence Kecmanovic na estreia do US Open

João Fonseca passa mal, mas vence Kecmanovic na estreia do US Open

Com o avanço, o tenista brasileiro tem possibilidade de entrar no top 40 após o encerramento do torneio
O tenista brasileiro João Fonseca estreou com vitória no US Open nesta segunda-feira, 25. O carioca número 45 do mundo venceu o sérvio Miomir Kecmanovic, 42 do ranking ATP, por três sets a zero, com parciais de 7-6, 7-6 e 6-3, com tie-breaks de 7-3 e 7-5, respectivamente.

Desde que estreou em Grand Slams, o atleta de 19 anos está invicto em estreias de torneio deste porte. Durante a partida, o atleta chegou a passar mal e acabou vomitando, mas após ser atendido pelos médicos, retornou a quadra e fechou o jogo.

"É um prazer, quando se é criança, você quer ser famoso, quer representar o seu país, então é uma honra. É um sonho que estou vivendo de poder representar o meu país. Estou muito feliz de jogar torneios, conhecer novos países, jogadores e estou amando fazer tudo isso, eu amo o que faço", disse o brasileiro após o jogo.

O adversário de Fonseca na próxima fase será o tcheco Tomás Machac, número 22 do mundo. O tenista europeu venceu o italiano Luca Nardi, 86 do ranking ATP, na primeira rodada por três sets a zero e avançou de fase.

O jogo:

O início do primeiro set foi desafiador para João Fonseca. Kecmanovic confirmou seus saques e abriu 4 a 2 após conseguir a primeira quebra do jogo. No sétimo game, o sérvio abriu 40 a zero, mas viu o brasileiro empatar a contagem, tendo chance de quebrar o saque duas vezes, mas sendo superado e vendo a diferença subir para 5 a 2.

O Carioca então contou com um "relaxamento" do adversário e confirmou os três pontos seguintes, conseguindo empatar a partida. Cada um confirmou seu saque nos games que se seguiram e no tie-break, a jovem promessa foi superior e garantiu o primeiro set, vencendo o desempate por 7-3.

No set seguinte, ambos os atletas conseguiram quebras nos primeiros saques e seguiram confirmando seus pontos até o momento aonde a partida ficou em 6 a 6. Novo tie-break, com Kecmanovic saindo na frente e abrindo 5-2. Fonseca se reergueu e sem sofrer mais nenhum ponto, garantiu outro set no desempate.

O derradeiro set começou sem quebras, com 3-3 que foi paralisado devido a um pedido de atendimento médico por parte do brasileiro. Mesmo debilitado, o atleta conseguiu retornar a partida, quebrou um serviço e garantiu o primeiro triunfo no US Open. 

