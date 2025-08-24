Brasil vira sobre a França e garante vaga nas oitavas do Mundial de vôlei feminino

Brasil derrotou a França por 3 sets a 2 no Mundial da Tailândia / Crédito: Divulgação / Volleyball World

A seleção brasileira enfrentou a França, neste domingo, 24, pela segunda rodada do Campeonato Mundial de vôlei feminino, em Chiang Mai, na Tailândia. O Brasil venceu por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13. Com o resultado, a seleção brasileira segue na liderança do grupo C, com seis pontos, 100% de aproveitamento na competição e vaga garantida nas oitavas de final. Por outro lado, a França conheceu sua primeira derrota e fica na vice-liderança da chave, com três pontos.

Precisando vencer, a seleção brasileira melhorou no terceiro set e, após um início equilibrado, abriu cinco pontos de vantagem. O Brasil seguiu dominante, aumentou a liderança e não permitiu uma reação da França, até fechar a parcial em 25 a 15. Embalado, o Brasil começou bem no quarto set e novamente abriu cinco pontos na liderança. As brasileiras administraram a vantagem e assumiram o controle da parcial. A equipe do técnico José Roberto Guimarães venceu por 25 a 17 e forçou o tie-break. No set decisivo, após um começo equilibrado, a seleção brasileira aproveitou o melhor momento na partida e abriu três pontos na liderança. A França encostou no placar, mas, com tranquilidade, as brasileiras fecharam a parcial em 15 a 13 e conquistaram a vitória.

