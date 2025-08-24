Após medalha inédita, Brasil faz história e conquista segunda prata no Mundial de Ginástica

Após medalha inédita, Brasil faz história e conquista segunda prata no Mundial de GinásticaMais uma vez ao som de "Evidências", as brasileiras ficaram novamente com a segunda colocação, agora no conjunto misto
Seguindo a música que embala a campanha da delegação brasileira no Mundial de Ginástica, o público presente no Rio de Janeiro tem presenciado todas as "Evidências" de que as brasileiras Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio estão fazendo história na competição interacional.
Após conquistar uma medalha inédita no sábado, 23, com a segunda colocação no conjunto geral, o Brasil agora também tem outra prata, que por baixos 100 pontos não se pintou de ouro no conjunto misto deste domingo, 24. O feito é novamente histórico, posto que o Mundial ocorre há 40 anos e o país acaba de ir ao pódio pela primeira vez.
O Brasil ficou atrás apenas da Ucrânia, que fez 28.650 pontos. Elas apresentaram uma apresentação avaliada com uma dificuldade superior e superaram o Brasil — que marcou 28.550. Assim, a distância da prata para o ouro foi de apenas 100 pontos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente