Corrida de rua tem inscrições esgotadas e movimenta Horizonte neste domingo

Corrida de rua tem inscrições esgotadas e movimenta Horizonte neste domingoDurante a preparação para a prova, os organizadores do evento realizaram uma série de interações digitais com os participantes da corrida
Com quase mil participantes, a sétima edição da Corrida Maria Matos teve as inscrições esgotadas e será realizada neste domingo, 24, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza. O evento conta com percursos de 2 km (caminhada), 5 km e 10 km, com concentração às 5h45min e largada às 6 horas.
Os kits incluem camisa, sacola, número de peito, chip, medalha, hidratação, frutas pós-prova e brindes oferecidos pelos patrocinadores. A retirada acontece na loja Maria Matos Home Center: nesta sexta-feira, 22, das 8 às 17 horas, e no sábado, 23, das 9 às 23 horas.
Além do kit, a organização disponibiliza ambulatório, equipe médica, troféus para os três primeiros colocados e seguro-atleta.
Arícia Matos, diretora de marketing da corrida e do depósito Maria Matos, explica que a ideia do evento surgiu após uma grande reforma no estabelecimento. Segundo ela, os pais organizaram uma prova de menor porte como forma de comemoração, já que a família tinha o hábito de apoiar atletas locais.
“Na primeira edição, convidamos comerciantes e, com o apoio de muitos, conseguimos realizar o evento. Mas o engajamento era um desafio: a maioria das pessoas vinha pelos sorteios e pelas barraquinhas de exposição, enquanto poucos, de fato, corriam. Isso se repetiu até a terceira edição”, relembra.
“A partir da quarta, algo mudou. Começamos a acolher histórias de pessoas que transformaram seus hábitos para participar no ano seguinte. Uma das que mais guardo no coração é a do Donaldo, que iniciou nos 2 km e, ano após ano, completou todas as modalidades até chegar aos 10 km. Ele tem deficiência visual e é uma inspiração para toda a cidade”, prossegue.
Segundo Arícia, a memória afetiva criada em torno da corrida é um dos principais fatores para o esgotamento das inscrições deste ano. Ela ressalta que muitos corredores iniciaram no esporte a partir da prova, o que gerou um sentimento de pertencimento em relação à cidade.
Entre os impactos positivos, ela destaca o incentivo à prática esportiva e a formação de hábitos saudáveis. Já em relação aos benefícios para o município, acredita que a corrida movimenta o comércio local por meio das ativações durante o evento e gera visibilidade positiva para Horizonte.
"Escuto muito que a nossa cidade é só para trabalhar e realmente o ritmo da cidade parava depois do expediente. Acredito que a corrida foi uma oportunidade de ocupar os espaços públicos, olhar a cidade além do trabalho, fazer uma pausa e preencher as ruas", afirma Aricia.
"O evento não acontece só no dia: há uma preparação que envolve meses de expectativa e engajamento. Por isso, não considero mérito apenas da Corrida Maria Matos, mas da corrida de rua em geral, que tem esse poder de transformar a relação das pessoas com a cidade", conclui.
Serviço:
Corrida Maria Matos
- Quando: Domingo, 24 de agosto
- Onde: Maria Matos Home Center - avenida Presidente Castelo Branco, 4798
- Horário: Concentração - 5h45min; Largada - 6 horas
- Distâncias: 2 km (caminhada), 5 km e 10 km
- Inscrições: Esgotadas