Corrida de rua tem inscrições esgotadas e movimenta Horizonte neste domingo

Com quase mil participantes, a sétima edição da Corrida Maria Matos teve as inscrições esgotadas e será realizada neste domingo, 24, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza. O evento conta com percursos de 2 km (caminhada), 5 km e 10 km, com concentração às 5h45min e largada às 6 horas. Os kits incluem camisa, sacola, número de peito, chip, medalha, hidratação, frutas pós-prova e brindes oferecidos pelos patrocinadores. A retirada acontece na loja Maria Matos Home Center: nesta sexta-feira, 22, das 8 às 17 horas, e no sábado, 23, das 9 às 23 horas.

“A partir da quarta, algo mudou. Começamos a acolher histórias de pessoas que transformaram seus hábitos para participar no ano seguinte. Uma das que mais guardo no coração é a do Donaldo, que iniciou nos 2 km e, ano após ano, completou todas as modalidades até chegar aos 10 km. Ele tem deficiência visual e é uma inspiração para toda a cidade”, prossegue. Segundo Arícia, a memória afetiva criada em torno da corrida é um dos principais fatores para o esgotamento das inscrições deste ano. Ela ressalta que muitos corredores iniciaram no esporte a partir da prova, o que gerou um sentimento de pertencimento em relação à cidade. Entre os impactos positivos, ela destaca o incentivo à prática esportiva e a formação de hábitos saudáveis. Já em relação aos benefícios para o município, acredita que a corrida movimenta o comércio local por meio das ativações durante o evento e gera visibilidade positiva para Horizonte.

"Escuto muito que a nossa cidade é só para trabalhar e realmente o ritmo da cidade parava depois do expediente. Acredito que a corrida foi uma oportunidade de ocupar os espaços públicos, olhar a cidade além do trabalho, fazer uma pausa e preencher as ruas", afirma Aricia. "O evento não acontece só no dia: há uma preparação que envolve meses de expectativa e engajamento. Por isso, não considero mérito apenas da Corrida Maria Matos, mas da corrida de rua em geral, que tem esse poder de transformar a relação das pessoas com a cidade", conclui.