João Fonseca vence na estreia do Masters 1000 de Cincinatti

João Fonseca encarou o chinês Bu Yunchaokete na estreia no Aberto de Cincinnati / Crédito: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Cincinnati, avançando para a segunda rodada do torneio. O brasileiro superou o chinês Yunchaokete Bu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 7/5. “Jogo difícil, o adversário sacava bem, mas fui me adaptando. Fui me sentindo cada vez mais solto e criando mais confiança. Seguimos lutando, acreditando desde o começo até o final da partida. Feliz com essa primeira rodada”, disse Fonseca, em entrevista pós jogo.