1ª corrida de rua da Uninassau Parangaba reúne saúde, bem-estar e histórias de superação em Fortaleza

Evento gratuito levou atletas e iniciantes às ruas da capital cearense em um percurso de 5km com premiação, atrações musicais e ações de saúde. Participantes destacaram organização, energia positiva e reforçaram o poder transformador da corrida na vida pessoal

A manhã deste domingo, 3 de agosto, começou com movimento, disposição e superação nas ruas de Fortaleza. Com largada às 6 horas, em frente à sede da Uninassau Parangaba, na rua Germano Frank, a instituição realizou sua primeira corrida de rua, reunindo dezenas de participantes para um percurso de 5km que também contemplou a avenida Bernardo Manuel e teve sua linha de chegada na Silas Munguba.

O evento marcou mais do que a estreia da instituição nesse tipo de ação. Com área de confraternização, entrega de medalhas e brindes, atrações musicais e ações voltadas à saúde e bem-estar, a corrida se transformou em um momento de celebração e incentivo à qualidade de vida. Para muitos participantes, como a enfermeira Marta Maria, a corrida representou uma reafirmação do autocuidado.