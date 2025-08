Hugo Calderano vence sul-coreano, chega à final do WTT de Foz e tenta terceiro título seguido Brasileiro encara o alemão Benedikt Duda neste domingo, às 18h, em busca de manter sequência invicta de 25 vitórias no circuito internacional. Etapa brasileira do circuito mundial de tênis de mesa é a primeira do tipo Star Contender realizada no país e reúne os principais atletas da modalidade 15:31 | 03/08/2025 Autor O Povo O Povo Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Imagem de apoio ilustrativo de Hugo Calderano / Crédito: Divulgação / WTT

O brasileiro Hugo Calderano está na final do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu. Na manhã deste domingo, 4, ele derrotou o sul-coreano Junsung Oh por 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/4 e 11/5. Atual número 3 do ranking mundial, Calderano encara o alemão Benedikt Duda às 18h (de Brasília) pela decisão do torneio, disputado no Rafain Convention Center, no Paraná. Cabeça de chave número 1 da competição, Calderano busca seu terceiro título consecutivo no circuito mundial de tênis de mesa. Ele havia sido campeão nas etapas de Buenos Aires, em julho, e na Eslovênia, em junho. Com a vitória na semifinal, ele também ampliou para 25 o número de triunfos seguidos em torneios internacionais da modalidade.