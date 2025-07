Venus Williams retorna às quadras aos 45 anos e simboliza novo momento de atletas veteranos

Venus derrotou Peyton Stearns em parciais de 6/3 e 6/4 / Crédito: Scott Taetsch/Getty Images/AFP

Aos 45 anos, a tenista Venus Williams retornou ao circuito de simples feminino nessa terça-feira, 22, após 16 meses afastada das quadras e venceu a americana Peyton Stearns — 22 anos mais nova — na primeira rodada do WTA 500 de Washington. A veterana fechou a partida em 2 sets a 0, parciais 6-3 e 6-4, em 1h37min de partida. A experiente atleta avançou para a segunda fase do torneio americano, que serve como preparação para o US Open, último Grand Slam do ano, disputado entre os dias 25 de agosto a 7 de setembro em Nova York. Ao derrotar a 35ª do ranking, Venus se tornou a tenista mais velha a vencer uma partida de WTA desde 2004, ano da última vitória de Martina Navratilova, aos 47.

Irmã mais velha de Serena, Venus venceu sete Grand Slams em simples, sendo cinco vezes vencedora de Wimbledon e duas do próprio US Open. Ela estava fora das quadras por mais de um ano devido a uma cirurgia para remover miomas uterinos, tumores benignos que lhe causavam dor havia décadas. "Não foi fácil depois de tanto tempo... Tentei me acalmar um pouco, graças a toda a minha equipe", disse a atleta. "Você sempre pode jogar bem e perder. Eu queria jogar bem e vencer. É incrível poder me recuperar depois de várias lesões", prosseguiu. Na segunda-feira, 21, Venus voltou a atuar em jogos de duplas, onde ela e a conterrânea Hailey Baptiste derrotaram a canadense Eugenie Bouchard e a americana Clervie Ngounoue por parciais de 6-3 e 6-1. Top 1 do mundo em 2002 e tetracampeã olímpica, contado duplas (com a irmã Serena) e simples, a tenista americana surpreende ao se manter no circuito profissional depois dos 40 anos e com problemas de saúde que a fizeram parar a carreira durante vários momentos na carreira.