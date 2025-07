Esporte e solidariedade: Circuito Solar arrecada mais de 2,5 toneladas de alimentos

A competição ocorreu em duas etapas, divididas entre Aquiraz e Fortaleza. Na oportunidade, 1.400 atletas estiveram presentes, com uma arrecadação com mais de duas toneladas e meia de alimentos não perecíveis, que será doados a instituições carentes.

Realizado neste último fim de semana, a primeira edição do Circuito Solar Beach Sport, projeto de esportes de praia idealizado em parceria entre Sara Barreto e Marcelo Negrão, campeão olímpico de vôlei pela seleção brasileira e atual técnico do Norde Vôlei, equipe cearense.

O torneios foram divididos em três modalidades — vôlei de praia, futevôlei e beachtennis. Todo competidor tinha que entregar dois quilos de alimentos para confirmar a participação.

“Pensamos em fazer um projeto para entregar para os atletas cearenses, uma competição onde cada um pudesse jogar, competir, aproveitar e se divertir. A vocação praiana do estado foi o diferencial para escolhermos as modalidades de praia. Foi a nossa primeira edição e esperamos no ano que vem ampliar e melhorar, fazendo novamente esse período de férias ser de muito sol e esportes”, celebra Negrão.

Diretora do evento, Sara Barreto comentou sobre a realização da competição, frisando o lado social envolvido. "O circuito foi feito não só para os jogadores, mas também como um entretenimento para as cidades em que passou, Aquiraz e Fortaleza. Montamos uma estrutura de primeiro nível que atendeu as expectativas dos atletas e oferecia programação a todo momento para visitantes.

"Além disso, nos preocupamos também com quem mais precisa, pois acreditamos que esporte também é inclusão social e arrecadamos mais de duas toneladas e meia de alimentos”, salientou.