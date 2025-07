Corrida do Bob Esponja acontece em Fortaleza neste domingo, 27

A prova terá percursos de 2 km, com foco maior nas crianças, e 5 km, comemorando os 26 anos do tradicional personagem infantil

A prova terá percursos de 2 km, destinado às crianças participantes, e 5 km, comemorando os 26 anos do tradicional personagem infantil. As inscrições estão foram abertas no dia 10 de maio e podem ser realizadas até o sábado, 26 de julho.

A corrida Bob Esponja será realizada em Fortaleza no domingo, 27. Tradicional em outras capitais brasileiras como São Paulo, Belo Horizonte e Florianópolis, o evento acontecerá no Shopping Iguatemi Bosque, localizado na avenida Washington Soares, 85, com início às 5 horas.

O cadastro pode ser feito de maneira online, através deste link. Os kits custam R$ 168 no valor integral e R$ 84 para PCD, estando disponíveis na versão Bob Esponja e na versão Patrick Estrela. Os itens do kit são: camisa temática de um dos personagens, medalha, número no peito e sacochila.

A retirada dos kits estará disponível na sexta-feira, 25, e no sábado, 26, de 10 às 20 horas, no Shopping Iguatemi Bosque. No fim do percurso, uma medalha especial será entregue aos atletas ao cruzarem a linha de chegada.



Os campeões dos 5 km levarão outros prêmios além das medalhas. Para aqueles que optarem pela caminhada, a categoria de 2 km não terá momentos competitivos e segundo a organização do evento, trará "um momento de descontração" para os participantes.