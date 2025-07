Projeto Atletas do Bem promove campanha para arrecadação de fundos; saiba como ajudar

A Casa das Artes, uma iniciativa do Instituto Pensando Bem, está promovendo uma campanha de arrecadação para garantir a continuidade do projeto Atletas do Bem. Atualmente, o movimento enfrenta agora sérias dificuldades financeiras com chances de ser interrompido.

O projeto existe há cinco anos e atende cerca de 300 crianças e adolescentes, promovendo transformação por meio do esporte. Com foco no desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentes, o Atletas do Bem tem auxiliado na formação de jovens no bairro Vila Velha. Atualmente, a iniciativa oferece aulas de judô, Muay Thai, Karatê.