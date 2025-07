Atleta do Fortaleza, George Martins será navegador no 33º Rally dos Sertões

Atleta do Fortaleza Esporte Clube, o navegador George Martins disputará o Rally dos Sertões ao lado de Max Fernandes. A dupla foi campeã da competição na categoria UTV2 em 2022 e busca o título da modalidade UTV1 neste ano. No cenário estadual, George Martins é o atual líder do Campeonato Cearense de Rally Baja.

A 33ª edição do Rally dos Sertões acontece entre os dias 26 de julho e 3 de agosto de 2025, com largada em Goiânia (GO) e chegada na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL). A prova terá 8 dias de duração, passando por cinco estados brasileiros: Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas.