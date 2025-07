Beberibe recebe 6ª edição da Corrida das Falésias neste domingo, 20

A prova terá início às 6 horas do dia 20 de julho e contará com distâncias de 3 km, 5 km e 10 km

O início e o encerramento da prova acontecerão na frente do Hotel das Falésias, localizado na avenida Assis Moreira, 314, e terá um percurso que mescla piso intertravado, estrada de chão batido e as areias firmes da praia. Dunas, trilhas e trechos à beira do Oceano Atlântico farão parte da paisagem do evento.

A cidade de Beberibe (CE) sediará a 6ª edição da Corrida das Falésias, 12ª etapa de uma série de corridas promovidas pela Olympikus em comemoração aos seus 50 anos. A prova terá início às 6 horas do domingo, 20 de julho, e contará com distâncias de 3 km, 5 km e 10 km.

Os kits podem ser retirado nos dias 18 e 19 de julho, no Hotel Falésias, com horário de 9 às 18 horas para ambos os dias. Além dos kits, os participantes precisam pagar uma taxa de inscrição que varia de R$ 7,20 e R$ 10,40 a depender da categoria escolhida.

O evento oferece dois tipos de kit: O básico, que oferece número de peito, chip, medalha, hidratação e lanche pós-prova; e o completo, que mantém todos os benefícios do básico e adicionam camisa, viseira e ecobag no pacote. A oferta básica custa R$ 90 e a opção completa custa R$ 130.

A concentração pré-prova será acompanhada do hino-manifesto "Deus me livre não ser corredor" e um bandeirão que carrega a mesma frase. Após o termino da corrida, terá um momento pós-prova com atração musical.

Além da música, a marca de calçados promete ativações pós o termino do evento, tais como painéis com as quilometragens da prova, um mural com os nomes de todos os inscritos, a presença do mascote da iniciativa "Boto Pra Correr".

Serviço