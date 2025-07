Fortaleza recebe corrida gratuita MOV Enel neste domingo, 20

Os corredores do evento, poderão escolher entre o percurso de 1 km (Caminhada Família) e 5 km (Corrida e Caminhada)

A corrida MOV Enel Fortaleza, promovida pela empresa de fornecimento de energia elétrica Enel, acontece neste domingo, 20, com largada na Praia de Iracema.

O evento, gratuito para todos os corredores, contará com percursos de 1 km (Caminhada Família) e 5 km (Corrida e Caminhada). As inscrições estão disponíveis no site oficial.