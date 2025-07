Uninassau realizará sua primeira corrida no dia 3 de agosto, em Fortaleza; saiba detalhes

As inscrições já estão disponíveis e possuem valor de R$ 75, podendo ser adquiridas por este link ou no Instagram oficial da instituição

As inscrições já estão disponíveis e possuem valor de R$ 75, podendo ser adquiridas de forma online ou no Instagram oficial da instituição . Iniciando na rua Germano Frank, o trajeto do evento também contempla a avenida Bernardo Manuel e conta com sua linha de chagada na avenida Silas Munguba.

A Uninassau Parangaba irá realizar sua primeira corrida de rua no dia 3 de agosto, em Fortaleza. A largada será na rua Germano Frank, em frente à sede da instituição, com largada às 6 horas da manhã, e prova terá a duração de 5 km, premiando os três primeiros colocados.

Os organizadores da etapa prometem atrações pós-prova, que englobam atração musical, área de confraternização e recuperação, entrega de medalhas e brindes, ações de saúde e bem-estar, além do espaço institucional Uninassau.

As entregas dos kits da corrida serão na sede da faculdade, na rua Germano Frank, 613, Parangaba, com duas datas disponíveis. No dia 1º de agosto, a retira ocorre entre às 9 e as 19 horas da manhã, enquanto no dia 2, ocorre entre 9 e 15 horas.

Serviço:

1ª Corrida UNINASSAU Parangaba

Data: 3 de agosto de 2025

Horário: Largada às 6 horas com aquecimento às 5h45min

Local: Rua Germano Frank – UNINASSAU Parangaba

Distância: 5 km

Inscrição: R$ 75,00, no link ou no Instagram da instituição