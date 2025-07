Equipes cearenses sub-8 e sub-10 são campeãs internacionais em torneio de futsal na Espanha

Jovens atletas de futsal do Ceará se sagraram campeões do torneio Bahia de Cádiz Futsal Cup nas modalidades sub-8 e sub-10, em Cádiz, na Espanha / Crédito: Xandy Rodrigues/FutProBrasil

As equipes sub-8 e sub-10 do projeto FutPro Brasil, iniciativa esportiva cearense, se sagraram campeões do torneio Bahia de Cádiz Futsal Cup. O campeonato, que aconteceu na Espanha entre os dias 30 de junho e 5 de julho, contou também com a participação das categorias sub-12, sub-14 e sub-16 da instituição. No título sub-8, a equipe nacional foi reforçada com três atletas ingleses vindo da London Escolla, uma parceira do projeto brasileiro. Já na categoria sub-10, a equipe formada foi um misto entre os atletas cearenses e os atletas britânicos. Além dos representantes do Brasil e da Inglaterra, equipes da Espanha e dos Emirados Árabes também estiveram presentes no campeonato.

José Carlos comenta que a primeira dificuldade enfrentada pelos alunos foi a do idioma, mas afirma que os atletas rapidamente buscaram formas de aprender outra língua e se comunicar com os nativos do país. O Coordenador complementa, dizendo que as viagens ressaltam a importância de aprender e respeitar culturas diferentes. "Na ida da nossa delegação para a África, atravessamos o estreito de Gibraltar e chegamos até o Marrocos, aonde atletas e familiares tem a oportunidade de vivenciar uma cultura muito diferente da nossa", disse.