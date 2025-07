Luisa Stefani faz história ao ir à final de duplas mistas de Wimbledon

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 29ª do mundo, segue fazendo história para o tênis brasileiro. Nesta terça-feira, a paulistana se tornou a primeira mulher brasileira no tênis profissional a alcançar uma final de Wimbledon, o torneio mais tradicional do esporte. A tenista é a primeira desde Maria Esther Bueno, em 1967, a obter tal feito.

Stefani alcançou a decisão de duplas mistas ao lado do britânico Joe Salisbury derrotando a dupla cabeça de chave 2 formada pelo salvadorenho Marcelo Arévalo com a chinesa Shuai Zhang. A vitória teve um placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4), na quadra 2 do All England Club.