Corrida Blue Run divulga ponto de retirada dos kits; evento acontece neste domingo, 12

A corrida Blue Run, promovida pela seguradora Porto Seguro, acontece neste domingo, 13, com largada na Praia de Iracema e já tem as datas e horário das entregas dos kits definidos. As inscrições do evento podem ser realizadas através do site oficial da prova.

Os participantes das provas podem receber os seus kits na sexta-feira, 11, de 10 às 20 horas, no piso L1 do Shopping Iguatemi Bosque, localizado na avenida Washington Soares, 85, e no sábado, 12, de 10 às 18 horas.