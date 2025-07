Judoca cearense, Yasmin Lima retorna a Fortaleza após oito anos no Rio de Janeiro

A atleta começou no esporte aos 4 anos de idade, na comunidade Reino Encantado, no bairro Álvaro Weyne na capital cearense

A judoca cearense Yasmim Lima voltou a Fortaleza após oito anos morando no Rio de Janeiro (RJ). No Rio, a atleta treinava no Instituto Reação, considerado o maior clube de judô da capital Fluminense. Atualmente, a esportista é 3º sargento do Exército Brasileiro e atleta da Seleção Brasileira de Judô.

A atleta começou no esporte aos 4 anos de idade, na comunidade Reino Encantado, no bairro Álvaro Weyne, localizado na capital cearense. Com 28 anos, a tricampeã brasileira e campeã mundial militar pretende continuar representando o Ceará e o Brasil pelo mundo.