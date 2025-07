3ª edição da Corrida Supermercado Guará acontece neste domingo, 6

A terceira edição da Corrida do Supermercado Guará acontece neste domingo, 6, com largada e chegada no Iate Clube de Fortaleza, localizado na avenida Vicente de Castro, 4813. O evento oferece percursos de 5 km, 10 km e 15 km, e contém as categorias geral, idosos, cadeirantes e paratletas.

O evento faz parte do calendário oficial de corridas da Federação Cearense de Atletismo e contará com as normas de segurança e trânsito necessárias para garantir a integridade dos participantes. A estrutura da prova terá equipes de apoio e ambulâncias espalhadas pelo percurso.