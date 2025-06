Bortoleto marca primeiros pontos na F1 em Vitória de Norris

Bortoleto pontuou pela primeira vez em Vitória de Norris na F1. / Crédito: Joe Klamar/AFP

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) conquistou uma vitória tranquila no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 neste domingo (29), no circuito Red Bull Ring, sob um calor sufocante. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, pontuou pela primeira vez ao terminar em 8º, mesma posição em que havia largado. Foi seu melhor desempenho numa corrida desde que estreou na Fórmula 1. O vice-campeão mundial, que largou da pole position, superou seu companheiro de equipe e líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri, e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari). O holandês Max Verstappen (Red Bull) abandonou na primeira volta. A vitória deste domingo foi a primeira da McLaren no circuito de Spielberg desde 2001, quando tinha David Coulthard ao volante.

Norris converteu sua pole position em vitória, apesar da pressão constante de seu companheiro de equipe, garantindo seu terceiro triunfo na temporada. O britânico também conseguiu se recuperar do erro cometido há duas semanas no Grande Prêmio do Canadá, quando tentou uma ultrapassagem impossível sobre Piastri, que terminou em contato entre os dois companheiros de equipe e seu próprio abandono. "Foi uma corrida difícil, forçando o ritmo o tempo todo", declarou. "Muito quente, desgastante, mas um resultado perfeito, uma dobradinha. (...) Tivemos uma ótima disputa (com Piastri), com certeza, muita diversão e muito estresse", acrescentou. + 'F1 - O Filme' é o clichê hollywoodiano para introduzir a categoria



Bortoleto pontua pela 1ª vez O tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) foi forçado a abandonar na primeira volta após ser atingido pela Mercedes do jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, que travou as rodas ao frear na terceira curva e não conseguiu evitar a colisão. 'Mad Max', terceiro colocado no campeonato, está agora 61 pontos atrás do líder Piastri e 46 atrás do segundo colocado Norris. Ainda lutando pelo título graças à sua consistência, o abandono de domingo é um golpe para suas chances de conquistar o quinto título mundial. O britânico George Russell (Mercedes), vencedor na Áustria no ano passado e vindo de uma sequência brilhante após sua vitória há duas semanas no Canadá, terminou em quinto lugar, à frente do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que alcançou o melhor resultado de sua carreira na F1.

O dia também foi positivo para Gabriel Bortoleto (Sauber), que conquistou seus primeiros pontos na F1 graças ao oitavo lugar. Ele chegou perto de terminar em sétimo, mas esbarrou no veterano Fernando Alonso (Aston Martin), que defendeu sua posição contra a pressão do brasileiro, revelado na academia do espanhol. Argentino penalizado O alemão Nico Hulkenberg (Sauber) e o francês Esteban Ocon (Haas) completaram o top 10 após um dia desastroso para o espanhol Carlos Sainz (Williams) e o argentino Franco Colapinto (Alpine). Sainz não conseguiu dar a partida no carro durante a volta de apresentação, um incidente que atrasou a largada do Grande Prêmio em quinze minutos. Quando finalmente conseguiu arrancar, ele parou nos boxes para reiniciar a corrida, mas os problemas continuaram e a traseira do carro pegou fogo.