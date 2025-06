Charles Oliveira x Ilia Topuria no UFC 317: tudo sobre a luta e o evento

Em noite decisiva no UFC 317, Charles Oliveira desafia Ilia Topuria em luta que promete tensão, técnica e mudança nos rumos da categoria / Crédito: Carmen Mandato | AFP

O octógono mais famoso do mundo está de volta neste sábado, 28, com um dos eventos mais aguardados do calendário de 2025, o UFC 317, que será realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. O destaque da noite fica por conta do confronto entre o campeão dos penas, Ilia Topuria, e o ex-campeão dos leves, o brasileiro Charles "Do Bronx" Oliveira, em uma luta que pode definir os rumos das duas categorias e consolidar — ou reverter — a ascensão meteórica de Topuria no UFC.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seleção feminina de futsal de surdos é vice-campeã mundial; SAIBA MAIS Mais do que uma disputa de cinturão, a luta principal do evento representa um embate de estilos, gerações e mentalidades. De um lado, Topuria busca dar sequência ao momento dominante que vive dentro do Ultimate, com um plano ambicioso de se tornar campeão em duas categorias.

busca dar sequência ao momento dominante que vive dentro do Ultimate, com um plano ambicioso de se tornar campeão em duas categorias. Do outro, Oliveira quer mostrar que ainda é uma força temida e que sua experiência pode superar a juventude e agressividade do adversário. E para o fã de MMA, trata-se de uma oportunidade rara de assistir a um verdadeiro choque de titãs. Mas não é só isso. O UFC 317 chega cercado de expectativas, reviravoltas e um card recheado de talento — inclusive com sete brasileiros em ação. A seguir, confira tudo o que você precisa saber para não perder nada do evento. Charles Oliveira x Ilia Topuria no UFC 317: onde assistir ao vivo e que horas começa?

O card principal do UFC 317 está previsto para começar às 23h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Canal Combate e pelo serviço de streaming UFC Fight Pass.

Já o card preliminar terá início às 20h, com transmissão pelo YouTube e irá aquecer o público com duelos promissores e atletas em busca de espaço no ranking. Card principal – a partir das 23h*: Ilia Topuria x Charles “Do Bronxs” Oliveira

Alexandre Pantoja x Kai Kara-France

Beneil Dariush x Renato Moicano

Brandon Royval x Joshua Van

Payton Talbott x Felipe Lima Card preliminar – a partir das 20h: Jack Hermansson x Gregory Rodrigues

Hyder Amil x Jose Miguel Delgado

Viviane Araújo x Tracy Cortez

Terrance McKinney x Viacheslav Borshchev

Niko Price x Jacobe Smith

Jhonata Diniz x Alvin Hines *Lutas sujeitas a alterações até a hora do evento.

Charles Oliveira x Ilia Topuria no UFC 317: promessa de guerra

A luta principal do UFC 317 tem potencial para entrar para a história. Ilia Topuria, conhecido por seu estilo agressivo e seu cartel invicto, defende pela primeira vez seu título dos penas, mas já mira mais alto: conquistar também o cinturão dos leves. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Com apenas 28 anos, o espanhol-georgiano se destaca como uma das estrelas em ascensão do UFC. Do outro lado está Charles Oliveira, ex-campeão dos leves e recordista de finalizações na história do Ultimate.