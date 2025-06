João Fonseca é derrotado por Taylor Fritz e eliminado do ATP 250 de Eastbourne

João Fonseca foi derrotado pelo americano Taylor Fritz e caiu nas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne na manhã desta quinta-feira, 26. Apesar da boa atuação diante do atual campeão do torneio, Fonseca errou em momentos decisivos e foi superado por 2 sets a 1 com parciais de 6/3, 6/7 (5) e 7/5.

Marcada para acontecer nessa quarta-feira, 25, a partida havia sido suspensa por falta de luz natural, com o confronto equilibrado em 1 a 1. No retorno para o set decisivo, na manhã de hoje, Fritz impôs sua experiência ao abrir 4 a 1 de vantagem. Fonseca reagiu e conseguiu empatar em 5 a 5, mas errou em saques decisivos e viu Fritz levar a melhor.