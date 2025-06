Meia-maratona 21k Terra da Luz abre inscrições na próxima segunda-feira, 30

Além das inscrições tradicionais, a organização do evento irá realizar inscrições sociais, voltadas para projetos esportivos que atuam no Ceará

As inscrições da sétima edição da meia-maratona 21K Terra da Luz terão início na próxima segunda-feira, 30. A prova acontecerá no dia 14 de dezembro e terá além dos 21 km de meia-maratona, as provas de 7 km, 14 km. Quem deseja participar pode se inscrever através do site oficial do evento.

Além das inscrições tradicionais, a organização do evento irá realizar inscrições sociais, voltadas para projetos esportivos que atuam no Ceará; e inscrições mediante doação de ração, que serão destinadas para instituições que cuidam de animais de rua.