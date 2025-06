Bia Haddad derrota ucraniana de virada e avança às quartas de torneio WTA 500 na Alemanha

Ao todo, o duelo contra a atual número 14 do mundo durou 2h27min / Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A tenista Bia Haddad segue viva no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha. A brasileira, atual número 21 no ranking WTA, venceu, de virada, a ucraniana Elina Svitolina, 14ª colocada, na manhã desta quarta-feira, 25, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6. Após 2h27min de partida, a paulistana de 29 anos superou a tenista e europeia e, na sequência da competição, irá enfrentar outra atleta do Velho Continente: a italiana Jasmine Paolini, atual 4ª colocada no ranking da WTA.