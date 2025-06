Jogo de Fonseca contra Fritz é paralisado por falta de luz natural

A partida entre João Fonseca é Taylor Fritz, valida pelo Aberto de Eastbourne, foi interrompida por falta de luz natural. O evento acontecia na tarde desta quarta-feira, 25, e iria para seu último set. O brasileiro teve um início irregular no jogo, mas conseguiu ser competitivo no decorrer da partida e conquistou um empate no tie break do segundo set.

No começo do primeiro set, o carioca teve dificuldade de se adaptar ao ritmo do americano, perdendo os três primeiros games e tendo um saque quebrado. Como resposta, o tenista brasileiro venceu o quarto game por 40 a 0 e passou a ser mais competitivo no jogo, porém, perdeu o set em uma parcial de 6/3.