Xadrez online e grátis: onde jogar e tudo sobre o jogo de tabuleiro

O xadrez é um jogo de estratégia e raciocínio entre dois jogadores, cada um com um conjunto de 16 peças. O objetivo é capturar o rei adversário, dando o chamado “xeque-mate”. Com a popularização de jogos online, o xadrez ganhou versões digitais que permitem jogar gratuitamente contra adversários do mundo todo ou contra bots —programas de computadores projetado para executar tarefas automatizadas — com níveis variados de dificuldade.

Mas, por que tantas pessoas estão migrando para o xadrez online? Quais as vantagens e desafios de jogar pela tela? E o que o xadrez digital oferece que o tradicional não tem? A seguir, O POVO responde a essas e outras perguntas e apresenta tudo o que você precisa saber para entrar nesse universo, seja como iniciante ou jogador experiente.

Uma breve história do xadrez: como tudo começou? O xadrez é um dos jogos de tabuleiro mais antigos e populares do mundo. Suas origens remontam há cerca de dois mil anos, provavelmente na Índia, onde era conhecido como chaturanga. Desde então, o jogo evoluiu por várias culturas até chegar à forma que conhecemos hoje, consolidada na Europa no século XV.

LEIA TAMBÉM | Xadrez: a paixão que move o jogo Xadrez: por que jogar online? Plataformas como chess.com e lichess.org oferecem jogos gratuitos, análise de partidas, treinos com bots, puzzles e até interação social. Crédito: Reprodução / Chess O xadrez, tradicional jogo de tabuleiro, ganhou versões digitais que permitem partidas online gratuitas contra pessoas do mundo todo ou contra bots de diferentes níveis.

Plataformas como chess.com e lichess.org são as mais recomendadas para quem quer treinar ou competir. Segundo Peterson Medeiros, engenheiro químico e pesquisador que tem o costume de praticar o esporte pela internet, “a grande vantagem de jogar online é a rapidez para jogar várias partidas no mesmo dia e a possibilidade de enfrentar adversários do mundo inteiro”. CONHEÇA cinco aplicativos para aprender a jogar xadrez