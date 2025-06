Lakers negocia venda bilionária e pode bater recorde no esporte americano

Ainda segundo Sharania, Jeanie Buss, atual dirigente da equipe e filha de Jerry Buss, continuará no comando da equipe. Water é CEO da TWC Global e já era acionistas dos Lakers desde 2021, possuindo a preferência de compra da franquia desde então.

O administrador pretende ampliar o seu portifólio de equipes e ligas esportivas. Além dos Lakers, o bilionário tem interesse na aquisição dos Los Angeles Sparks, da WNBA, a Billie Jean Cup, a equipe de Fórmula 1 da Cadillac e a Liga Profissional de Hockey Feminino.

Os Lakers são propriedade da família Buss desde 1979, quando Jerry Buss comprou a franquia de Jack Kent Cooke pelo valor de US$ 67,5 milhões. Além da equipe de basquete, Buss também adquiriu os Los Angeles Sparks e o Los Angeles Forum na negociação.

Desde a compra da família Buss, os Lakers venceram 11 títulos, mais do que qualquer outra franquia dentro do período. Jerry Buss faleceu em 2013, passando o controle da equipe para seus filhos, com Jeanie sendo a administradora da operação.