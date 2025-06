24h de Le Mans 2025: conheça a corrida automobilística com duração de 1 dia

O grid das 24h de Le Mans 2025 será formado em 14 de junho com oito brasileiros na disputa da lendária prova de resistência mais tradicional do mundo / Crédito: Divulgação / 24 Hours of Le Mans

A maior prova de resistência do automobilismo, as 24 Horas de Le Mans, chega à edição de 2025. Evento acontecerá durante este sábado, 14, e domingo, 15, reunindo lendas, promessas e oito brasileiros no grid. Há 70 anos, pior tragédia da história do automobilismo acontecia nas 24 Horas de Le Mans; CONFIRA

Disputada na França desde 1923, a corrida desafia pilotos e máquinas a completar o maior número de voltas em um período ininterrupto de 24 horas — uma verdadeira maratona sobre rodas, que mistura velocidade, estratégia, técnica e superação. Neste ano, o evento promete ainda mais emoção, com favoritas como Ferrari e Porsche dividindo os holofotes com surpresas como a Cadillac, que largará na pole position. 24h de le Mans: como funciona a corrida

A 24h de Le Mans é diferente de qualquer outro evento automobilístico. Ao contrário de corridas tradicionais com duração definida em voltas ou tempo curto, em Le Mans o objetivo é percorrer a maior distância possível ao longo de 24 horas ininterruptas. Os carros são divididos em três categorias:

Hypercar , com protótipos de ponta e equipes oficiais de fábrica;

, com protótipos de ponta e equipes oficiais de fábrica; LMP2 , com modelos também prototipados, mas operados por equipes privadas;

, com modelos também prototipados, mas operados por equipes privadas; LMGT3, com carros derivados de modelos de produção, como Ferrari 296, Porsche 911 e BMW M4. Cada equipe conta com três pilotos que se revezam ao longo da prova, enfrentando mudanças de clima, trechos noturnos e o desgaste natural dos equipamentos. 24h de le Mans: edição de 2025 A largada será no sábado, 14 de junho, às 11h da manhã pelo horário de Brasília, com a bandeirada final marcada exatamente 24 horas depois, no domingo. A prova é disputada no lendário Circuit de la Sarthe, em Le Mans, e integra o calendário do Mundial de Endurance (WEC).

Este ano, porém, o evento entra em conflito com o GP do Canadá de Fórmula 1, o que tem gerado discussões sobre o calendário global do automobilismo. Datas e horários

O evento começou oficialmente na quarta-feira, 12, com os treinos livres e sessões classificatórias. A sexta-feira foi reservada para os ajustes finais dos carros. Já a largada acontece neste sábado, 14, às 11h da manhã (horário de Brasília), com transmissão ao vivo em diversas plataformas. A chegada será no domingo, no mesmo horário.