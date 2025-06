Bia Haddad perde de virada para Emma Navarro e é eliminada do WTAQ 500 de Queen´s

Brasileira iniciou com vantagem no confronto, mas foi superada pela adversária

Bia começou melhor e dominou o primeiro set, vencendo por 6/1 após abrir rapidamente 4/0. No segundo set, chegou a ter um match point no saque da adversária e liderava o tie-break por 4-2, mas após o retorno de uma breve paralisação para atendimento médico de uma torcedora, a paulista voltou sem o mesmo ritmo. Na volta, cometeu duas faltas seguidas e perdeu cinco pontos consecutivos, facilitando a reação da adversária, que venceu o set por 7/6(4).

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada nesta quarta-feira, 11, nas oitavas de final do WTA 500 de Queen’s, em Londres, após sofrer uma virada diante da americana Emma Navarro, número 10 do ranking mundial. A partida de quase três horas terminou com parciais de 1/6, 7/6(4) e 6/3 para a cabeça de chave número 3 do torneio.

No terceiro set, Navarro foi superior nos games de saque e aproveitou os erros da brasileira, que foi quebrada no sétimo game após outra falta. Assim, sem grandes dificuldades, a norte-americana confirmou o serviço em seguida e selou a vitória.

Com a derrota, Bia Haddad se despede do torneio preparatório para Wimbledon. Sua próxima competição será o WTA de Nottingham. Com atuações abaixo do esperado na atual temporada, a melhor campanha da brasileira foi na semifinal no WTA de Estrasburgo, em que havia derrotado a própria Navarro.