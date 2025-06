Brasil x Itália ao vivo no vôlei feminino: onde assistir e horário

Brasil e Itália se enfrentam hoje, domingo, 8 de junho (08/06). O confronto é válido pela Liga das Nações feminina de Vôlei. A partida será disputada no Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ), às 10 horas (horário de Brasília).

A transmissão de Itália versus Brasil estará disponível de forma gratuita e online. A partida da Liga das Nações feminina de Vôlei terá transmissão ao vivo na Globo, em TV aberta, no Sportv 2, em TV fechada, e no Globoplay, via streaming.

Brasil x Itália: empolgação após duas vitórias

Em um confronto entre duas seleções invictas, Brasil e Itália se enfrentam em busca das primeiras colocações na Liga das Nações de Voleibol Feminino.

Donas da casa, as brasileiras não perderam um único set nas duas partidas iniciais, conquistando vitórias sobre a República Tcheca e a Alemanha.

Já a Itália, apesar de também ter conseguido duas vitórias, aparece atrás na classificação geral por ter perdido dois sets para a equipe alemã.