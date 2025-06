Alemanha x Brasil no vôlei feminino hoje: onde assistir e horário

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já a seleção alemã estreou com vitória sobre a República da Coreia, também por 3 a 0, mas perdeu para a Itália por 3 a 2 na segunda rodada, somando uma vitória e uma derrota na competição.

Alemanha x Brasil: que horas vai ser?

A partida acontece neste sábado, 7, às 13h30min (de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.



Alemanha x Brasil: quem vai transmitir?

O jogo será transmitido ao vivo na TV fechada, pelo canal SporTV, e também no streaming, por meio da plataforma VBTV, da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).