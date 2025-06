Finais da NBA 2025: OKC e Pacers se enfrentam pelo título; saiba tudo

Já a equipe de Indiana, após eliminar Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers e o New York Knicks, encara mais um adversário considerado favorito. Os Pacers chegam confiantes de que podem quebrar as expectativas e conquistar, enfim, seu primeiro título na história da NBA.

O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira, 5, às 21h30min (horário de Brasília), no Paycom Center, em Oklahoma. A equipe da casa terá a vantagem de mando, com a oportunidade de decidir um possível jogo sete em seus domínios.

Essa regularidade se manteve nos playoffs, onde a equipe superou Memphis Grizzlies, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, garantindo sua primeira ida às finais desde 2012.

Indiana Pacers

Do outro lado, os Pacers fazem uma campanha histórica e surpreendente. Com um time moldado em velocidade e criatividade, comandado por Tyrese Haliburton e reforçado por nomes como Pascal Siakam e Myles Turner, Indiana superou as expectativas.

Após uma temporada sólida com 50 vitórias, o time bateu equipes do Leste nos playoffs, como Giannis Antetokounmpo e os Bucks, Donovan Mitchell e os Cavaliers, além do New York Knicks, retornando às finais pela primeira vez desde 2000.