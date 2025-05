Zion Williamson, estrela da NBA, é acusado de estupro

Zion Williamson, ala do New Orleans Pelicans da NBA, foi acusado de estupro em uma ação civil em Los Angeles, segundo registros judiciais divulgados nesta sexta-feira (30).

Uma mulher identificada como Jane Doe entrou com uma ação na quinta-feira no Tribunal Superior de Los Angeles, na qual afirma que Williamson, ex-número 1 do draft da NBA, a estuprou em um apartamento em Beverly Hills em duas ocasiões em 2020.