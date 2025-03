Boston Celtics é vendido por R$ 34,5 bilhões, quebrando recorde no esporte norte-americano

O Boston Celtics vai enfrentar o New York Knicks; veja onde assistir e o horário do jogo na NBA / Crédito: Reprodução/ Brian Babineau / AFP

O Boston Celtics, uma das franquias mais vitoriosas da história da NBA, foi vendido por um valor recorde de US$ 6.1 bilhões, o equivalente a R$ 34,5 bilhões. A informação foi confirmada pela ESPN, nesta quinta-feira, 20. Bill Chisholm, dono do grupo de investimento Symphony Technology Group, fez a aquisição que acabou se tornando a maior negociação da história dos esportes nos Estados Unidos. A venda bateu o recorde anterior, na negociação do time de futebol americano, Washington Commanders, por US$ 6,05 bilhões, em 2023.

A família Grousbeck, antiga proprietária, comprou a franquia em 2002, por US$ 360 milhões, e vendeu com lucro de quase US$ 5.74 bilhões, 23 anos depois.