EUA x Brasil no vôlei feminino hoje: onde assistir e horário

O confronto marca o reencontro entre Brasil e Estados Unidos após a semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, quando as norte-americanas venceram as brasileiras em sets diretos e avançaram à final.

O Brasil segue em busca do título inédito. Depois de uma vitória tranquila por 3 sets a 0 sobre a República Tcheca na estreia da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) , a Seleção Brasileira volta à quadra nesta quinta-feira, 5, para encarar como adversário os Estados Unidos.

Enquanto o Brasil estreou com autoridade diante das tchecas, com parciais de 25/21, 25/20 e 25/17, as norte-americanas tropeçaram na primeira rodada, sendo derrotadas pela forte equipe da Itália. Por isso, chegam pressionadas para somar os primeiros pontos na competição.

EUA x Brasil: que horas vai ser?

A partida acontece às 21 horas (de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

EUA x Brasil: quem vai transmitir?



O jogo será transmitido ao vivo na TV fechada, pelo canal SporTV, e também no streaming, por meio da plataforma VBTV, da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).