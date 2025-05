João Fonseca perde por 3 a 0 do 5º melhor do mundo e é eliminado de Roland Garros

O brasileiro chegou longe na competição para a sua idade e tempo de carreira, mas sofreu diante do adversário que figura entre os cinco melhores do planeta

João Fonseca encerrou neste sábado, 31, sua trajetória em Roland Garros 2025. Diante do britânico Jack Draper, de 23 anos, número 5 do ranking da ATP, o jovem brasileiro de apenas 18 anos não resistiu à intensidade do adversário, que fez uma partida quase perfeita, e foi derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2. Foi a primeira vez que o britânico avançou as oitavas de final.

Apesar do revés, Fonseca sai da capital francesa com a cabeça erguida. Com a participação, o carioca deixou boas impressões ao vencer dois jogos seguidos ao nível de Grand Slam por 3 sets a 0 – contra o polonês Hubert Hurkacz e o francês Pierre-Hugues Herbert. Atual 65º do mundo, Fonseca alcançará o melhor ranking da carreira e ficará entre os 60 melhores após a competição.