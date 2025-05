F1 ao vivo: como assistir e horários do GP da Espanha de Fórmula 1

A Fórmula 1 desembarca em Barcelona para a 9ª etapa da temporada, com Piastri líder e McLaren e Red Bull travando duelo intenso pelo topo / Crédito: MANAURE QUINTERO / AFP

A Fórmula 1 chega à sua nona etapa da temporada 2025 com os olhos voltados para o Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, palco do tradicional Grande Prêmio da Espanha. Confira ao final do texto os horários e como assistir ao vivo aos treinos e à corrida de F1. Verstappen aposta em mudança de regulamento para vencer a McLaren na Espanha; CONFIRA

A disputa pelo título está em um dos momentos mais emocionantes do ano, com Oscar Piastri, da McLaren, liderando o campeonato após desempenhos consistentes nas últimas corridas, seguido de perto pelo companheiro de equipe Lando Norris. Logo atrás, Max Verstappen tenta reagir após um início de ano irregular, mas ainda figura como um forte candidato à vitória — especialmente em uma pista onde tem dominado nos últimos anos. Em 2025, o GP da Espanha ganha contornos ainda mais especiais por ser a última edição a ser disputada em Barcelona antes da mudança para Madrid, marcada para 2026. GP da Espanha de F1: a pista de Barcelona e expectativas Com um traçado técnico e equilibrado entre curvas rápidas e setores de alta exigência aerodinâmica, o circuito espanhol não apenas serve como palco da corrida, mas também é considerado um dos mais representativos testes de desempenho da temporada.

Além da expectativa pelas performances em pista, o fim de semana promete movimentar a classificação geral, especialmente com a McLaren dominando a parte de cima da tabela e a Red Bull tentando reencontrar sua força em um campeonato cada vez mais equilibrado. Importância e história do GP da Espanha Presente no calendário da Fórmula 1 desde 1991, o circuito de Montmeló se tornou um dos traçados mais emblemáticos da categoria. É uma pista bem conhecida dos pilotos, já que tradicionalmente serve como sede dos testes de pré-temporada, e exige um acerto bastante equilibrado entre velocidade e aderência. Entre os momentos marcantes da história recente, destacam-se a vitória de Michael Schumacher em 1996, sob forte chuva, e o triunfo de Fernando Alonso em 2006 diante da torcida espanhola — um marco na carreira do bicampeão mundial.

Max Verstappen também tem boas lembranças da pista, com o piloto holandês faturando as últimas três edições do GP da Espanha. A partir de 2026, o GP passará a ser disputado em um novo circuito urbano em Madrid, encerrando uma era de mais de três décadas em Montmeló. Vários pilotos, incluindo Lewis Hamilton, manifestaram pesar pela mudança, destacando a importância técnica e emocional do traçado catalão para a F1. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp GP da Espanha de F1: destaques do treino livre A sexta-feira de treinos em Barcelona mostrou que a disputa pela ponta está cada vez mais acirrada. No primeiro treino livre (FP1), Lando Norris foi o mais rápido, seguido por Max Verstappen e Lewis Hamilton, mostrando que a Mercedes também quer brigar pelas primeiras posições.