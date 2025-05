Como assistir à NBA hoje, 29? Veja onde vai passar Knicks x Pacers

Jogo da NBA entre New York Knicks x Indiana Pacers acontece nesta quinta (29/05) e tem transmissão ao vivo. Confira onde assistir ao vivo e online

New York Knicks e Indiana Pacers se enfrentam hoje, quinta-feira, 29 de maio (29/05). O confronto é válido pela final da conferência Leste nos playoffs temporada 2024/25 da NBA. A partida será disputada na Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA), às 21h (horário de Brasília).

A transmissão de Indiana Pacers versus New York Knicks estará disponível apenas de forma online. A partida da NBA terá transmissão ao vivo no Prime Vídeo, e também, no NBA League Pass.

New York Knicks x Indiana Pacers: resta apenas uma vaga para a final da NBA

O Oklahoma City Thunder garantiu a primeira vaga na final da NBA ao derrotar o Minnesota Timberwolves na final da Conferência Oeste. Agora, a única vaga restante será decidida entre New York Knicks e Indiana Pacers.

Tidos como azarões antes do início da série, os Pacers estão a uma única vitória de retornar a uma final de NBA. Com 3 a 1 no placar, basta mais um triunfo dos visitantes para conquistarem o título da Conferência Leste.

A próxima partida será disputada no Madison Square Garden, palco onde, apesar de o Knicks ser o mandante, as duas partidas realizadas nesta série terminaram com vitória dos Pacers.