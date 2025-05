João Fonseca em Roland Garros: saiba quem será o próximo adversário do brasileiro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agora, na segunda fase, Fonseca enfrentará o francês Pierre-Hugues Herbert, que ocupa atualmente a 147ª posição no ranking da ATP.

Diferentemente de seu adversário brasileiro, que disputa seu primeiro Roland Garros, Herbert está participando do Grand Slam francês pela 14ª vez. No entanto, teve mais sucesso nas duplas, sendo campeão em 2018 e 2021. Já nas disputas individuais, nunca passou da terceira rodada do torneio.

Adversário de João Fonseca: quem é Pierre-Hugues Herbert?



Pierre-Hugues Herbert é um tenista francês nascido em 18 de março de 1991, em Schiltigheim, na região da Alsácia. Profissional desde 2010, Herbert é destro e mede 1,88 metro.

Embora tenha alcançado a 36ª posição no ranking de simples em 2019, foi nas duplas que construiu uma carreira de destaque, conquistando 24 títulos, incluindo os quatro torneios do Grand Slam ao lado do compatriota Nicolas Mahut, com os seguintes triunfos: