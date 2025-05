Bia Haddad perde de virada e é eliminada na estreia de Roland Garros 2025

Após a boa campanha no ATP de Estrasburgo, a paulista chega à sua segunda derrota consecutiva na estreia do Roland Garros

Número 23 no ranking mundial, Bia Haddad acabou superada em um duelo de três sets, sofrendo uma virada. Hailey Baptiste comemorou um resultado positivo diante da brasileira com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1.

Esta é a segunda vez consecutiva que a tenista número 1 do Brasil é eliminada na estreia do Roland Garros. Assim, Bia Haddad não vence uma partida do Grand Slam desde 2023, quando chegou às semifinais.

Bia Haddad x Hailey Baptiste: o duelo

Desde o início, a americana impôs dificuldades a Bia Haddad, que precisou salvar sete breakpoints no primeiro set. Apesar da pressão, a brasileira quebrou o saque da adversária duas vezes, encerrando bem a parcial em 6/4.

Já no segundo set, o equilíbrio continuou até Baptiste aproveitar falhas de Bia. Após confirmar o primeiro serviço, Haddad teve o saque quebrado e viu a americana vencer quatro games seguidos, abrindo 5/1. Bia ainda tentou reagir, mas Baptiste fechou o set por 6/3.

No terceiro set, a americana aumentou a pressão e manteve o domínio, quebrando o saque de Bia logo no início e abrindo 4/0. Cometendo muitos erros, inclusive uma dupla falta no game final, a brasileira foi derrotada por 6/1, e Baptiste venceu a partida.