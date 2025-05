João Fonseca hoje: horário e onde assistir à estreia contra Hubert Hurkacz

Brasileiro busca nesta terça-feira, 27, encerrar sequência negativa no saibro e avançar no Grand Slam francês; veja como assistir ao vivo

Atual número 65 do ranking mundial, ele enfrenta nesta terça-feira, 27 , o polonês Hubert Hurkacz, cabeça de chave número 28, em sua estreia na chave principal do torneio francês.

A partida será transmitida ao vivo na Disney+ e no canal ESPN, com início previsto entre 13 horas e 14 horas (horário de Brasília).

A estreia de Fonseca em Roland Garros marca sua segunda participação em um Grand Slam. Em janeiro, no Australian Open, ele surpreendeu ao vencer o russo Andrey Rublev, então top 10 do mundo, em um confronto de quase quatro horas.

LEIA TAMBÉM | Hugo Calderano perde final e é vice-campeão do Mundial de tênis de mesa

A expectativa é que o torneio francês represente uma virada na temporada do jovem brasileiro, considerado a principal promessa do tênis masculino nacional.

Fonseca também busca se aproximar do top 50 do ranking da ATP, consolidando sua evolução no circuito profissional.