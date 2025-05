João Fonseca em Roland Garros: quando e contra quem é a estreia do brasileiro

João Fonseca estreia neste domingo em Roland Garros, o Grand Slam francês, e encara o polonês Hubert Hurkacz em seu maior desafio no tênis até aqui. / Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

João Fonseca, jovem promessa do tênis brasileiro, está prestes a viver o maior momento de sua carreira até agora. Neste domingo, dia 25, o carioca de 18 anos fará sua estreia na chave principal de Roland Garros, o tradicional Grand Slam disputado no saibro de Paris. Calderano vence coreano nas quartas e garante medalha inédita no Mundial de tênis de mesa; CONFIRA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O adversário da primeira rodada será o experiente polonês Hubert Hurkacz, ex-top 10 do ranking da ATP, em um duelo que promete ser um verdadeiro teste de maturidade para o brasileiro. Para Fonseca, estar entre os melhores do mundo em Paris é mais do que uma oportunidade. É o início de um novo capítulo em sua trajetória, agora entre os grandes nomes do circuito. Atualmente ele ocupa a posição número 65 do ranking ATP. João Fonseca em Roland Garros: últimos torneios Fonseca chega a Paris após disputar alguns dos torneios mais importantes do calendário da ATP nos últimos meses. Em abril, participou do Aberto de Madrid, onde venceu o dinamarquês Elmer Møller na estreia, mas foi eliminado na segunda rodada pelo americano Tommy Paul. Na sequência, foi convidado para o Aberto de Estoril, em Portugal, mas caiu logo na primeira rodada diante do holandês Jesper de Jong

No Masters 1000 de Roma, Fonseca demonstrou evolução, mas novamente não avançou além da primeira rodada, sendo derrotado por Fabian Marozsan. "Preciso melhorar a parte mental", ressalta João Fonseca após derrota em Roma; CONFIRA Já no Masters de Miami, disputado em março, o brasileiro chegou à terceira rodada após vitória sobre o americano Learner Tien e o francês Ugo Humbert, sendo eliminado pelo canadense Félix Auger-Aliassime em uma partida equilibrada.

Apesar das eliminações precoces, Fonseca tem encarado com naturalidade esse período de adaptação ao circuito profissional e afirma estar ansioso para marcar presença no saibro francês. “É sempre bom estar aqui. Em Paris, a gente ouve muito falar por causa do Guga. Este foi meu primeiro Grand Slam como juvenil, e acho isso maravilhoso. Já disse que é o mais tradicional, o mais bonito, principalmente por ser no saibro. Nasci no saibro, gosto e acho lindo”, declarou Fonseca em entrevista recente. João Fonseca em Roland Garros: destaques históricos do torneio

A história de Roland Garros é marcada por grandes nomes do esporte. Rafael Nadal é o maior campeão da competição, com 14 títulos conquistados entre 2005 e 2022, feito que lhe rendeu o título de Rei do Saibro.